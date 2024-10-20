موعد مباراة الريان القطري ضد الأهلي السعودي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الريان القطري ضد الأهلي السعودي في الجولة الثالثة لمجموعة منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب "أحمد بن علي" في العاصمة الدوحة، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الريان والأهلي

beIN Sports AFC 3 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في مباراتين فقط فاز فيهما الأهلي الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف مواطنه الهلال.

وبعد أن تحضر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري بفوزه المحلي على الخليج بثلاثية، يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وحصد العلامة الكاملة بعد فوزه على كل من بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، والوصل الإماراتي بهدفين دون رد.

بينما يهدف الريان لإيقاف نزف النقاط والبحث عن طريق الفوز بعد الهزيمتين أمام الهلال 1-3 والنصر 1-2 ليحتل المركز الأخير بالمجموعة.