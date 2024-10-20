موعد مباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي (حامل اللقب) في الجولة الثالثة لمجموعة منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين، وتبدأ الساعة السابعة مساء 19:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال

beIN Sports AFC 2 HD (تعليق عصام الشوالي)

SSC HD (تعليق فهد العتيبي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق الهلال في المواجهات المباشرة على العين، حيث فاز في 9 مباريات مقابل 7 هزائم وتعادلين. وسجل 26 هدفا في شباك الفريق الإماراتي واستقبل 20.

ويتصدر الهلال ترتيب مجموعة منطقة الغرب بـ6 نقاط من مباراتين، بينما تراجع العين للمركز العاشر بنقطة وحيدة فقط.

ومنذ سقوطه أمام العين في 17 أبريل/نيسان، لم يخسر الهلال في 22 مباراة على التوالي في كافة المسابقات.

وتشهد المواجهة الخليجية عودة نيمار لقائمة الهلال من جديد بعد غياب لمدة عام لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكن بطل الدوري السعودي يفتقد حارسه المغربي ياسين بونو بسبب الإصابة.