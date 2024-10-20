موعد مباراة الأهلي وكليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأهلي وكليوباترا في الكأس السوبر المصرية لكرة القدم والتي تقام في ملعب "محمد بن زايد" بنادي الجزيرة بالعاصمة أبو ظبي، والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة اليوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة الثامنة مساء 20:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكليوباترا

أبو ظبي الرياضية HD 1

MBC مصر 2

ON Time Sports 1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويأمل "الشياطين الحمر" في الاستفاقة بعد صدمة خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

واستعد الأهلي لهذه البطولة بعدد من الوديات بعدما ضمن مكاناً في مجموعات دوري أبطال أفريقيا الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي. وضم المغربيين يحيى عطية الله من سوتشي الروسي، وأشرف داري (بريست الفرنسي) ويوسف أيمن (الدحيل القطري) وعمر الساعي (الإسماعيلي).

من جانبه، يأمل سيراميكا كليوباترا أن يضيف لقباً جديداً بعدما توج بلقب كأس الرابطة الموسمين الماضيين، وأن يثأر لخسارته من الأهلي في نفس الدور من السوبر الموسم الماضي. وأقام الفريق معسكراً بأبو ظبي التي سافر إليها مبكراً استعداداً للبطولة.

وللمرة الثانية تواليا، تقام بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 أندية بدلاً من مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس، كما كان الحال منذ انطلاق المسابقة عام 2001.

ويشارك بهذه النسخة الأهلي (بطل الدوري) وبيراميدز (بطل الكأس) وكليوباترا (بطل كأس رابطة الأندية المحترفة) والزمالك المشارك بالبطاقة الذهبية ودعوة خاصة من اللجنة المنظمة.

وهذه النسخة تحمل رقم 22 من السوبر المصري، وسبق لـ5 أندية التتويج باللقب من قبل وهي الأهلي (14 مرة) الزمالك (4 مرات) ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.