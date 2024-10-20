كافاني يقصي رونالدو من قائمة "العباقرة الأربعة"

تجاهل الأوروغوياني إدينسون كافاني زميله السابق في مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، عندما اختار 4 من "عباقرة" كرة القدم.

وأشاد المهاجم كافاني بالنجم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي ووصفه بأنه أحد "العباقرة الأربعة"، لكنه لم يضع رونالدو مهاجم النصر في نفس الفئة.

وقال كافاني في تصريح لشبكة "إي إس بي إن" الأرجنتينية: "هل أعتبر نفسي عبقريا في كرة القدم؟ لا، بصراحة، العباقرة هم: ميسي ومارادونا ونيمار ورونالدينيو. أنا مجرد لاعب يعمل بجد ويواصل تطوير نفسه".

وطوال مسيرته الكروية، تمت مقارنة ميسي بالأسطورة الراحلة دييغو مارادونا، ونجح "البولغا" في تقليده عندما قاد الأرجنتين للفوز بمونديال قطر 2022، وهو اللقب الثالث في تاريخ منتخب التانغو والأول منذ عام 1986.

ويعتبر كافاني أن نيمار واحد من الأربعة العباقرة في كرة القدم على الرغم من اعتقاد الكثيرين أنه فشل في تفجير موهبته الفذة، كما اختار رونالدينيو الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 والمتوج مع البرازيل بمونديال عام 2002 وكأس القارات 2005.

أنهى كافاني (37 عاما) مشواره الدولي في مايو/أيار الماضي، وصرح أنه اتخذ قرار الاعتزال الدولي بعد 136 مباراة بقميص منتخب بلده من أجل التركيز على إنهاء مسيرته مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وسجّل كافاني 58 هدفا بألوان المنتخب وهو الهدّاف الثاني تاريخيا بعد لويس سواريز (68)، كما شارك في كأس العالم 4 مرات: جنوب أفريقيا 2010 عندما بلغ الدور نصف النهائي، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022. ونال مع منتخب بلاده لقب كوبا أميركا عام 2011.

كما يعد ثالث أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في بلاده بعد دييغو غودين (161) وسواريز (137).

ولم يتم استدعاء المهاجم الذي لعب لسان جيرمان بين 2013 و2020 ويعد ثاني أفضل هداف في تاريخ نادي العاصمة بـ200 هدف بعد كيليان مبابي (256)، للمنتخب منذ مونديال 2022 حيث ودّعت أوروغواي من الدور الأول.