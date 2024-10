الشرطة الألمانية تعتدي على مشجع أسكتلندي لأنه يحمل العلم الفلسطيني

اعتدت الشرطة الألمانية على مشجع فريق سلتيك الأسكتلندي خلال دخوله الملعب حاملا العلم الفلسطيني، وذلك أثناء مباراة فريقه ضد بوروسيا دورتموند الألماني، أمس الثلاثاء، ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر المشجع مقطع فيديو على صفحته في منصة إكس أظهر اعتداء الشرطة الألمانية عليه وسحب العلم الفلسطيني منه، حيث علق قائلا: "فقط لأنني أؤيد فلسطين".

ويتعذر نشر الفيديو لأنه يتضمن تعليقات بذيئة من المشجع المعتدى عليه، الذي يتبنى القضية الفلسطينية حتى إنه يثبت عبر حسابه صورة قبضة بألوان علم فلسطين مع تعليق "حياة الفلسطينيين مهمة" على غرار "حياة السود مهمة" التي أطلقت بعد قتل الشرطة الأميركية شابا أسود.

ورغم محاولات الشرطة منع الأعلام الفلسطينية، فإنها شوهدت ترفرف داخل الملعب طوال المباراة، ونشر رواد المنصات صورًا ومقاطع فيديو لمشجعين ملثمين يرتدون قمصانًا كتب عليها "الحرية لفلسطين".

Celtic’s Green Brigade lit up the Champions League in Zionist-Germany, while the skies of Palestine were lit up by hope and resistance 💥 pic.twitter.com/0nuQnqN7M6

— Lajee Celtic (@lajeeceltic) October 2, 2024