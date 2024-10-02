غرامات وعقوبات وغريبة على لاعبي دورتموند

سربت العقوبات والغرامات الكبيرة التي طبقها نادي بوروسيا دورتموند مع لاعبيه في حال ارتكبوا عددا من المخالفات تحت قيادة المدرب الجديد نوري شاهين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية قائمة بالعقوبات التي فرضها بوروسيا دورتموند على اللاعبين في حال انتهكوا سلسلة من القواعد الأساسية المرتبطة بالأداء الجيد لكل من النادي والفريق نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الإجراءات هي نفسها التي استخدمها يورغن كلوب عندما كان مدربا للنادي في عام 2009.

A German social media account has reportedly revealed the hefty fines that Borussia Dortmund players must pay the club if they commit a number of minor offences under new head coach Nuri Sahin. pic.twitter.com/ntVUcHowg2 — footbalaalive (@Footbalaalive) October 1, 2024

مبالغ كبيرة

ووفقا لصحيفة بيلد، يتم تغريم اللاعبين 100 يورو عن كل دقيقة يتأخرون فيها عن الأحداث المجدولة مثل التدريب ومواعيد العلاج الطبيعي والاجتماعات مع طاقم التدريب.

تبلغ الغرامة 100 يورو عند التأخر عن المواعيد مع المعالج الطبيعي أو الاجتماعات مع طاقم التدريب، وأيضًا إذا تم استخدام الهاتف المحمول أثناء الجلوس إلى طاولة الطعام أو إذا لم يتم احترام قواعد اللباس.

وتصل أعلى العقوبات إلى 2000 يورو لعدم التوقيع على بطاقات التوقيع للجماهير و500 يورو لعدم التوقيع على القمصان و250 يورو عند تجاوز الوزن المسموح به.

في زمن كلوب، كانت الغرامات على اللاعبين تصل إلى 1000 يورو إذا رن هاتفهم المحمول في حافلة الفريق في طريقهم إلى المباراة.

كما كان التغيب عن جلسة تدريبية دون مبرر يكلف اللاعب 5 آلاف يورو، وعدم حضور حدث رسمي للنادي يكلف نفس المبلغ بحسب ما ذكره أمين صندوق النادي، فلوريان كرينغ.