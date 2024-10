غرامات وعقوبات وغريبة على لاعبي دورتموند

سربت العقوبات والغرامات الكبيرة التي طبقها نادي بوروسيا دورتموند مع لاعبيه في حال ارتكبوا عددا من المخالفات تحت قيادة المدرب الجديد نوري شاهين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية قائمة بالعقوبات التي فرضها بوروسيا دورتموند على اللاعبين في حال انتهكوا سلسلة من القواعد الأساسية المرتبطة بالأداء الجيد لكل من النادي والفريق نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الإجراءات هي نفسها التي استخدمها يورغن كلوب عندما كان مدربا للنادي في عام 2009.

A German social media account has reportedly revealed the hefty fines that Borussia Dortmund players must pay the club if they commit a number of minor offences under new head coach Nuri Sahin. pic.twitter.com/ntVUcHowg2

— footbalaalive (@Footbalaalive) October 1, 2024