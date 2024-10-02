عودة ميسي لقيادة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

أعلن مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الأربعاء، عن قائمة منتخب بلاده للاستحقاقات الدولية المقبلة، والتي شهدت عودة قائده ليونيل ميسي بعد فترة غياب طويلة خلال فترة التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة.

وضمت القائمة 27 لاعبا حيث تم استدعاء نيكو باز لاعب كومو الإيطالي لأول مرة لصفوف "ألبيسيليستي" في حين غاب أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا البرتغالي لأول مرة بعد اعتزاله اللعب الدولي، والحارس إيميليانو مارتينيز بسبب الإيقاف مباراتين.

وسجل ميسي عودته لقائمة منتخب بلاده لأول مرة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل إثر تعرضه لإصابة في نهائي كوبا أميركا أمام كولومبيا، مما أدى لغيابه عن مواجهتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني مضيفه الفنزويلي يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لحساب الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن يستقبل منتخب بوليفيا في بيونيس آيرس يوم 16 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني صدارة ترتيب التصفيات برصيد 18 نقطة حققها من 6 انتصارات وهزيمتين.