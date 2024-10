"ملك الجنوب".. زعيم مخدرات يتخفى وراء لاعب كرة قدم

منذ سنوات، استخدم أحد أباطرة المخدرات في أوروغواي مهنة لاعب كرة قدم محترف من أجل غسل الأموال الطائلة التي يجنيها من بيع الكوكايين.

وفي تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان "حياة مزدوجة، كشف الصحفي كيفن سيف عن مغامرات تاجر مخدرات، يدعى سيباستيان مارسيت كان يتخفى كلاعب كرة قدم محترف.

ويعتبر مارسيت تاجر المخدرات الأكثر شهرة في أوروغواي وزعيم شبكة دولية في تهريب المخدرات لأوروبا الغربية تُعرف باسم كارتل أوروغواي الأول (Primer Cartel Uruguayo PCU).

وبوجوه وهويات متعددة، تمكن مارسيت الملقب بـ "ملك الجنوب" من التملص من الشرطة في أميركا الجنوبية لعدة سنوات، كما كان الحال في بوليفيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واستخدم تاجر المخدرات مكانته وثروته ليس فقط لتمويل فرق كرة القدم المحترفة بل وأيضا للعب في صفوفها وكانت مسيرته الرياضية إما إستراتيجية معقدة لإخفاء هويته، أو محاولة لتحقيق حلم لم يتحقق.

وقد علم المحققون في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية أنه كان يستخدم هذه الفرق للمساعدة في غسل ملايين الدولارات من عائدات المخدرات.

