"المرة القادمة سأقتلك".. معاقبة حكم إيطالي هدد لاعبا كويتيا

أوقف الحكم فابيرو ماريسكا لمدة شهر على الأقل عن التحكيم في الدوري الإيطالي بعد أن هدد بالقتل أحد اللاعبين الكويتيين يوم الجمعة الماضي.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن ماريسكا هدد بقتل أحد اللاعبين على أرض الملعب خلال قمة الكويت والعربي 2-0 يوم الجمعة الماضي بالدوري الكويتي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم اشتبك مع لاعب العربي خالد المرشد بعد أن اصطدم به. ولم يتقبل ماريسكا الاصطدام الذي لم يعتبره حادثا وقال للاعب بالإنجليزية "أراك المرة القادمة" ولكن وفق رواية أخرى فإنه قال له "المرة القادمة سوف أقتلك".

وبينما برر ماريسكا ما حدث بأنه مجرد مزحة وهو تفسير لم يسلمه من النقد، وقد أثارت تلك التصريحات سخط وغضب مسؤولي النادي.

ونشر عضو مجلس إدارة العربي والمحامي عدنان عبد الله على حسابه في إكس أنه سيتوجه إلى مركز شرطة العديلية لتقديم بلاغ ضد الحكم الإيطالي لتهديده اللاعب خالد المرشد بعبارة (سأقتلك) "وهذا مثبت بالفيديو والأدلة، وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤولية جلب هذا النوع من الحكام إلى ملاعبنا وعلى الجميع أن يفهم عبارة (الرياضة أخلاق)".

L’arbitro Fabio Maresca ha minacciato di morte un giocatore dell’Al-Arabi (Kuwait) e la suddetta società lo ha denunciato https://t.co/6yKaRwcWA8 — Federico (@Don_Friedkin) September 30, 2024

وبسبب سلوكه، وجد الحكم البالغ 43 عاما والذي يحكم في الكالتشيو للموسم العاشر نفسه ممنوعا من التحكيم لمدة شهر في إيطاليا.

وكان من المقرر أن يكون ماريسكا هو الحكم الرابع للمباراة بين آيندهوفن وسبورتينغ في دوري أبطال أوروبا، لكن تم إقصاؤه في النهاية بعد أن طالب مسؤولو الفريق الهولندي باستبداله بعد علمهم بالحادثة الأسبوع الماضي، وتم تعويضه بالحكم بدانييلي دوفيري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ماريسكا لانتقادات، إذ سبق أن أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشلسي وتوتنهام عن إحباطه من الحكم.

وطُرد كونتي من قبل ماريسكا عام 2021 عندما كان مدربا لإنتر ميلان بعد احتجاجه على قرارات الحكم في مباراة ضد أودينيزي. وأوقف المدرب البالغ 55 عامًا مباراتين مع غرامة قدرها 20 ألف ليرة بعد مشاجرة في النفق بعد المباراة.