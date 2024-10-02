شاهد.. فوز برشلونة ومانشستر سيتي وأرسنال يهزم سان جيرمان

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود فريقه برشلونة للفوز على ضيفه يونغ بويز بنتيجة 5-0، في حين فاز مانشستر سيتي على سلوفان براتيسلافا 4-0 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل منذ الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من البرازيلي رافينيا الذي أضاف الثاني إثر ركلة ركنية (34)، قبل أن يسجل إينييغو مارتينيس الثالث بكرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها بيدري (37).

ثم أضاف ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني مطلع الشوط الثاني بعد أن وصلته الكرة من رأس إينييغو مارتينيس (51) قبل أن يسجل الغيني محمد كمارا الخامس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81).

روبرت ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل لبرشلونة في شباك يانغ بويز 📦 اشترك الآن 👇 رمز العرض: CHAMPIONS24

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واستعاد الفريق الكتالوني بهذا الفوز العريض توازنه محققا انتصاره الأول، ليعوض الخسارة أمام موناكو الفرنسي في الجولة الأولى.

أما يونغ بويز فإنه سقط للجولة الثانية على التوالي بعد الخسارة بثلاثية على ملعبه في الجولة الأولى أمام أستون فيلا الإنجليزي.

ويستعد برشلونة لاختبار قوي في الجولة القادمة عندما يستضيف بايرن ميونخ الألماني.

فوز مانشستر سيتي

وحقق مانشستر سيتي فوزه الأول بتغلبه على مضيفه سلوفان براتيسلافا بنتيجة 4-0.

وتقدم الفريق الإنجليزي بهدف لاعبه الألماني إلكاي غوندوغان بعد مرور 8 دقائق، وأضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني عزز السيتي تفوقه بهدف ثالث سجله نجمه النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم الفريق في الدقيقة 58.

واختتم اللاعب الشاب جيمس ماكاتي رباعية مانشستر سيتي في الدقيقة 74.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 4 نقاط بعدما تعادل مع إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الأولى.

فوز ليفركوزن

وحقق ليفركوزن انتصارا ثمينا 1-0 على ضيفه ميلان الإيطالي.

وسجل هدف الفوز لليفركوزن لاعبه فيكتور بونيفاس، في الدقيقة 51 من عمر المباراة، التي جرت بملعب "باي أرينا".

فيكتور بونيفاس يفتتح التسجيل لباير ليفركوزن ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/C1gZWWJE3W — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 1, 2024

وارتفع رصيد ليفركوزن، إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما بقي ميلان بلا رصيد في المركز الـ29.

أرسنال يهزم سان جيرمان

واقتنص أرسنال الإنجليزي انتصاره الأول عقب فوزه الثمين 2-0 على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

هافرتز يحرز هدف التقدم للمدفعجية من رأسية #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/hRVbj2gxfR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 1, 2024

وافتتح الألماني كاي هافيرتز التسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 20، في حين تكفل بوكايو ساكا بإحراز الهدف الثاني للفريق الملقب بـ"المدفعجية" في الدقيقة 35.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 4 نقاط في المركز الثامن، بينما توقف رصيد سان جيرمان عند 3 نقاط في المركز الـ18.

دورتموند يواصل بدايته القوية

وواصل دورتموند، بدايته القوية بفوزه الكاسح الأكبر في تاريخه على صعيد دوري الأبطال، على حساب ضيفه سلتيك الأسكتلندي بـ7 أهداف لإيمري تشان (من ركلة جزاء) وكريم أديمي (11 و29 و42) والغيني سيرهو غيراسي (40 من ركلة جزاء و66) وفيليكس نميشا (79)، مقابل هدف للياباني دايزن مايدا (9)، ليضيفه إلى انتصاره خارج الديار على كلوب بروج البلجيكي 3-0.

وهذا أكبر انتصار لدورتموند في المسابقة، بفارق الأهداف المسجلة عن فوزه على ليخيا وارسو البولندي في 14 سبتمبر/أيلول 2016 بسداسية نظيفة.