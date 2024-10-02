برشلونة يتعاقد مع الحارس البولندي تشيزني

انضم الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، الذي كان قد اعتزل كرة القدم نهائيا قبل أسابيع، إلى نادي برشلونة الإسباني، كما أعلن النادي الكتالوني اليوم الأربعاء.

وقال برشلونة في بيان "توصل نادي برشلونة وفويتشيك تشيزني إلى اتفاق على عقد حتى 30 حزيران/يونيو 2025".

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وجاء انتقال الحارس، البالغ 32 عاما، لتعويض غياب نظيره الألماني مارك أندري تير شتيغن الذي تعرض لتمزق كامل في وتر الركبة وسيغيب لفترة طويلة عن الملاعب.

خاض تشيزني 84 مباراة دولية، كان آخرها في كأس أوروبا 2024، حيث بدأ أساسيا عندما خسرت بولندا أول مباراتين لها في دور المجموعات، لكنه حصل على راحة في المباراة الأخيرة، وهي كانت هامشية ضد فرنسا.

ولعب خلال مسيرته الاحترافية مع ناديي أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وخاض أكثر من 600 مباراة على صعيدي الأندية والمنتخب الوطني، وأحرز لقب الدوري الإيطالي 3 مرات ومثلها في كأس إيطاليا، بالإضافة الى كأس إنجلترا مرتين.