القضاء الأرجنتيني يسمح بنقل رفات مارادونا إلى "النصب التذكاري إم 10"

سمحت محكمة أرجنتينية أمس الثلاثاء بنقل رفات أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بناء على طلب ابنتيه من مقبرة إلى ضريح سيتم بناؤه في وسط بوينس آيرس.

وتوفي مارادونا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن عمر يناهز 60 عاما أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ بسبب جلطة دموية وبعد عقود من محاربة الإدمان على الكوكايين والكحول.

وعُثر عليه ميتا في السرير بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة في منزل مستأجر بأحد أحياء بوينس آيرس الراقيةإ حيث نُقل بعد خروجه من المستشفى وتبين أنه توفي بسبب نوبة قلبية.

وطلبت بناته نقل رفاته إلى نصب تذكاري سيعرف باسم "النصب التذكاري إم 10″، وتحقق المحكمة التي وافقت على الطلب أيضا في احتمال الإهمال من جانب الفريق الطبي لمارادونا، والذي ربما أدى إلى وفاته.

وأرجأت محكمة أرجنتينية المحاكمة الجنائية التي طال انتظارها لـ7 من الطاقم الطبي المؤلف من 8 أشخاص متهمين بالإهمال إلى 11 مارس/آذار المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل عقب تأجيل سابق في مايو/أيار.

واتهم ممثلو الادعاء الطاقم الطبي بتقديم علاج منزلي "متهور" و"ناقص" لمارادونا، في حين خلصت لجنة من 20 خبيرا طبيا شكلها المدعي العام الأرجنتيني في عام 2021 إلى أن "الفتى الذهبي" للكرة المستديرة "كان يملك فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة" مع العلاج المناسب في منشأة طبية مناسبة.

ويواجه أعضاء الطاقم الطبي خطر السجن لمدة تتراوح بين 8 أعوام و25 عاما.