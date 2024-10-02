اعتقال نونيز لاعب السيتي في مدريد بسبب هاتف ذكي

أفادت صحيفة "إل موندو" بأن الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، ألقت القبض على لاعب وسط مانشستر سيتي والمنتخب البرتغالي ماتيوس نونيز الشهر الماضي بتهمة سرقة هاتف محمول.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نونيز انتزع هاتفا ذكيا من يد رجل (58 عاما) في ملهى ليلي بمدريد، معتقدا أنه التقط صورة له دون موافقته في الحمام.

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وبسؤاله عن الاعتقال، قال متحدث باسم الشرطة في مدريد إن مواطنا برتغاليا اعتُقل في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي الساعة الخامسة والنصف صباحا في ملهى ليلي بوسط المدينة، بتهمة سرقة هاتف ذكي، وبعد استجوابه في مركز للشرطة، أُطلق سراحه في انتظار محاكمته.

🔴 Detenido Matheus Nunes en Madrid por robar un móvil en una discoteca 😲 https://t.co/nBpFQqL7Bf — MARCA (@marca) October 2, 2024

وأكد مصدر في الشرطة أن الشخص المعتقل هو نونيز، مضيفا أن القضية تعد بمثابة عملية سطو، وليست سرقة لأن قيمة الهاتف تجاوزت 300 يورو (332 دولارا).

وانضم البرتغالي المرشح ليكون "رودري الجديد" إلى مانشستر سيتي عام 2023، قادما من ولفرهامبتون واندررز مقابل 62 مليون يورو.

وقال مدرب السيتي بيب غوارديولا عن نونيز، الذي شارك بالفعل في 16 مباراة دولية مع البرتغال، في عام 2022 "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".