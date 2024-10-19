رونالدو لا يتوقف عن التسجيل وتحقيق الأرقام والهدف الألف يقترب

بتسجيله هدفا في فوز النصر الصعب على الشباب في الدوري السعودي، يقترب رونالدو خطوة جديدة من تسجيله الهدف رقم 1000 في مسيرته.

وقاد رونالدو "العالمي" إلى الفوز في ديربي العاصمة وانتزاع المركز الثاني مؤقتا برصيد 17 نقطة.

وكان النصر البادئ بالتسجيل عبر مدافعه الإسباني أيمريك لابورت (69)، وأدرك الشباب التعادل بالنيران الصديقة عندما سجل علي الحسن بالخطأ في مرمى فريقه (90)، لكن رونالدو خطف هدف الفوز من ركلة جزاء (90+7).

وهدف الفوز الذي سجله "الدون" أمس هو الهدف الـ224 الذي يمنح الفوز أو التاهل أو نقاط المباراة لمنتخب بلاده والفرق التي لعب معها خلال مسيرته.

كما رفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 88 هدفا في الموسمين الماضيين، بينها 55 هدفا في 54 مباراة بالدوري السعودي.

ويشكل هذا الهدف خطوة إضافية في رحلة رونالدو نحو الهدف رقم ألف إذا سجل 907 أهداف، ويتبقى له 93 هدفا فقط لتحقيق هذا الإنجاز.