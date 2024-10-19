هل ندم ريال مدريد على تعاقده مع مبابي؟

ذكرت تقارير صحفية فرنسية -اليوم السبت- أن ريال مدريد نادم على التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي.

وقال الصحفي الفرنسي المستقل رومان مولينا، في مقابلة مع "كول إنترفيو"، إن ريال مدريد "نادم على ضمّ مبابي.. النادي محبط أولا بسبب مستواه وأدائه إذ لم يكن على قدر التوقعات كما أنه ليس جيدا في غرفة الملابس".

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وأضاف "لم يكن الأمر على الإطلاق كما كانوا يتوقعون، كانت نزوة من رئيس الملكي فلورنتينو بيريز، إنه الوحيد الذي أراد مبابي، إنه يحب دائما اللاعبين الكبار كما أن لديه علاقة أبوية معه".

وختم "أعتقد أن ريال مدريد ارتكب خطأ كبيرا. لم يقم بفترة تحضيرية للموسم، ثم لعب فورا، بعكس جود بيلينغهام. عندما ترى كيف أصبح مبابي جسديا في سن 25، لا يمكنك تفسير ذلك. لا أفهم تراجعه البدني في مثل هذا العمر".

ويعتقد كثيرون أنه على الرغم من البداية الواعدة لمبابي في البرنابيو، وتسجيله 7 أهداف في 11 مباراة، فإن النادي الملكي غير راض عن أدائه داخل الملعب وخارجه.

وأثار الدولي الفرنسي ضجة في الأيام الأخيرة بسبب عطلة قضاها في السويد ولم يشارك مع منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر/تشرين الأول.

وتسبب المهاجم الفرنسي، الذي انضم إلى العملاق الإسباني في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، في جدل بعد ظهور مزاعم بتورطه في قضية اغتصاب في السويد.