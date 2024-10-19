فيديو لجماهير الرجاء البيضاوي ترفع صورة الشهيد السنوار

رفعت جماهير الرجاء البيضاوي صورة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، في إحدى مباريات الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

وخلال المباراة التي خسرها الرجاء أمام السالمي، هتفت جماهيره لفلسطين ولدعم غزة وتحية للشهيد السنوار.

واستشهد السنوار-وفق الرواية الإسرائيلية غير الرسمية- في مواجهات مع قوة إسرائيلية في تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أي أنه لم يكن مختبئا في نفق كما كان يردد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفاز فريق السالمي على الرجاء 2-1 في المباراة التي أقيمت -أمس الجمعة- في منافسات الجولة السادسة من الدوري المغربي.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الرجاء عند 10 نقاط في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المغربي، بينما يصل رصيد النادي السالمي إلى 7 نقاط في المركز الـ12.