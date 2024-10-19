موعد مباراة ليفربول ضد تشلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ليفربول ضد تشلسي في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب آنفيلد، ويديرها الحكم الإنجليزي جون بروكس، وتبدأ الساعة السادسة والنصف مساء 18:30 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 سقوط أول لأرسنال ويونايتد ينتعش وانتصار كاسح لتوتنهام في البريميرليغ list 2 of 2 أسبوع صعب لنادي ليفربول محليا وأوروبيا end of list

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشلسي

beIN Sports HD 1 (تعليق عصام الشوالي)

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز في المواجهات السابقة بينهما برصيد 33 فوزا، وانتهت 25 مباراة بالتعادل.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفوزه في 6 مباريات وهزيمة واحدة في الجولات الـ7 الأولى، ويحتل تشلسي المركز السادس برصيد 14 نقطة.