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موعد مباراة ليفربول ضد تشلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كول بالمر و صلاح غيتي
كول بالمر هداف تشلسي (يسار) ومحمد صلاح نجم ليفربول (غيتي)
19/10/2024

نستعرض موعد مباراة ليفربول ضد تشلسي في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب آنفيلد، ويديرها الحكم الإنجليزي جون بروكس، وتبدأ الساعة السادسة والنصف مساء 18:30 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشلسي

  • beIN Sports HD 1 (تعليق عصام الشوالي)
  • beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز في المواجهات السابقة بينهما برصيد 33 فوزا، وانتهت 25 مباراة بالتعادل.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفوزه في 6 مباريات وهزيمة واحدة في الجولات الـ7 الأولى، ويحتل تشلسي المركز السادس برصيد 14 نقطة.

 

المصدر : الجزيرة

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