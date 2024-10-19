غوارديولا: ما يحدث في العالم من حروب لاعتقادنا الخاطئ أننا الأفضل

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إن ما يحدث في العالم اليوم من حروب يعود في المقام الأول "لاعتقادنا أننا أفضل من الآخرين، وهذا ليس حقيقيا".

وعلق غوارديولا على الحروب القائمة في العالم خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون، غدا الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز قائلا: "في الوقت الحاضر هناك أشخاص يعتقدون أنهم أفضل بالنظر للمكان الذي ولدوا فيه، والعالم كبير للغاية، ويجب أن تكون منفتح الذهن".

وأضاف: "ما يحدث في روسيا، وإسرائيل، وأوكرانيا، وغزة، وكل هذه الأماكن في أفريقيا، هو أمر فظيع، كل ما يحدث هو أننا نعتقد أننا أفضل من الآخرين، لكننا لسنا كذلك".

غوارديولا وتوخيل

وردا على سؤال حول الجدل القائم بشأن اختيار مدرب أجنبي هو الألماني توماس توخيل، لقيادة منتخب إنجلترا، قال غوارديولا: "لقد تم اختيار توخيل، لذا تهانينا، إنها وظيفة رائعة، وبعد 9 سنوات هنا، لا يسعني إلا أن أتمنى الأفضل لإنجلترا، أنا مدرب السيتي، وقد تم تعيين توخيل بالفعل، والباقي لا يهم".

وأضاف: "هناك شيء واحد لا يستطيع أحد أن يفعل أي شيء حياله، وهو اختيار المكان الذي يولد فيه، لم أقرر أن أكون كتالونيا، ولم يقرر أحد أن يكون إنجليزيا".

وتابع غوارديولا: "أنا أفهم أن الناس يفضلون مدربا إنجليزيا، ولكن إذا كان أداء المنتخب الوطني سيئا مع مدرب إنجليزي فسوف يتعرض لانتقادات شديدة".

واستطرد: "لقد اختار الاتحاد مدربا أجنبيا يتمتع بسجل جيد وموهوب ومعترف به، أتمنى له الأفضل، إنه يستحق الدعم لأنه سيحاول بذل قصارى جهده، إذا فاز فسوف يحصل على الثناء، وإذا خسر فسيتم انتقاده، بغض النظر عن جنسيته".

ويحل مانشستر سيتي، وصيف جدول الترتيب برصيد 18 نقطة متخلفا بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، ضيفا على ولفرهامبتون، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.