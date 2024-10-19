إعلان موعد قمة الأهلي والزمالك وتغييرات جوهرية بنظام الدوري المصري

أجريت اليوم السبت مراسم قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وأسفرت عن إقامة مباراة القمة بين الغريمين المحليين الأهلي والزمالك في الجولة الـ15 للمسابقة.

ويقام الموسم الجديد من الدوري المصري بشكل استثنائي، إذ تقام المسابقة من دور واحد يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة وبعدها تقسم الفرق إلى مجموعتين، واحدة للمنافسة على اللقب والأخرى لتفادي الهبوط.

وتلعب أول 9 فرق في الدوري بعد نهاية الدور الأول في مجموعة التتويج باللقب والتأهل للبطولات الأفريقية.

وتلعب الفرق من المركز التاسع إلى 18 في مجموعة تفادي الهبوط.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية: "مررنا الموسم الماضي بمراحل صعبة بسبب طول المسابقة. نعدكم بأن يكون تصوير المباريات والبث الفضائي بشكل مختلف تماما. سنقيم المسابقة بشكل استثنائي وتعاقدنا مع شركة ألمانية لوضع جدول المسابقة".

وأشار دياب إلى أن الدوري سينتهي في 30 مايو/أيار المقبل، بينما تنتهي مسابقة كأس الرابطة في 30 يونيو/حزيران 2025.

وأضاف أن النظام الاستثنائي سيكون به منافسة قوية بين الفرق المشاركة في الدوري الممتاز.

وقال مسؤول الشركة الألمانية فيليب هيلمان: "وضعنا خبرات شركتنا الممتدة لأكثر من 15 عاما من أجل تطوير مسابقات الكرة المصرية. كل مسابقات الدوري المحلية في أوروبا تثق في خبراتنا".

وتقام قرعة مباريات المرحلة الثانية من الدوري بعد انتهاء الدور الأول وتحديد الفرق المتنافسة على اللقب والمتنافسين على البقاء.