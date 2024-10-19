هل يشارك نيمار ضد العين الإماراتي في أبطال آسيا؟

أصبح نيمار جونيور نجم الهلال السعودي جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم وذلك بعد غيابه عاما كاملا بسبب الإصابة.

وقالت شركة التسويق الخاصة بنيمار في بيان -السبت- إن نيمار عاد للعمل بفضل حبه لكرة القدم، وأمله في المشاركة مجددا بالمباريات.

وقال البيان "رغم عدم وجود قرار حاسم بشأن عودته، فإن نيمار سيكون قادرا على خوض مباراة العين الإماراتي يوم الاثنين المقبل".

وانضم نيمار لصفوف الهلال في أغسطس/آب 2023 ولعب 5 مباريات فقط قبل أن يخضع لعملية جراحية بسبب إصابته بتمزق في غضروف الركبة والرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة مع منتخب البرازيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف البيان "لقد عاش نيمار أياما من الألم والمعاناة والشوق الكبير لكرة القدم، وتجاوز هذه اللحظات الصعبة بفضل مساعدة العائلة والأصدقاء وكل محبيه في جميع أنحاء العالم الذين قدموا له كل الدعم على شبكات التواصل الاجتماعي".

كما ظهر نيمار البالغ من العمر 32 عاما في مقطع فيديو -السبت- وهو يبكي، قائلا "أعود كل مرة بعد التعافي من الإصابة، ولكن لا أعود في منتصف الطريق"، وذلك مع لقطات له وهو يؤدي البرامج العلاجية والتأهيلية للتعافي من الإصابة.

وعاد نيمار إلى التدريبات في يوليو/تموز، لكن جورجي جيسوس المدير الفني للهلال قلل من احتمالات عودة اللاعب في سبتمبر/أيلول، ولم يحسم المدرب البرتغالي بعد إمكانية إشراك النجم البرازيلي يوم الاثنين المقبل.

وينتهي تعاقد نيمار مع الهلال في أغسطس/آب المقبل، ويبقى مؤهلا للمشاركة في البطولة الآسيوية التي لا تفرض قيودا على عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق، بينما سيكون مؤهلا للمشاركة مع فريقه في الدوري السعودي اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وإذا أثبت نيمار جونيور جاهزيته، فإنه سيفتح الباب أمام انضمامه لمنتخب البرازيل الذي يستعد لخوض مباراتين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.