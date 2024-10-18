ميسي يتفوق على رونالدو ومارادونا ويتوج بجائزة "تاريخية"

كرمت صحيفة "ماركا" الإسبانية -أمس الخميس- ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأميركي على إنجازه التاريخي بعدما أصبح الأكثر تتويجا بالألقاب في كرة القدم.

وأقامت الصحيفة الإسبانية حفلها في مدينة ميامي، حيث قدمت خلاله تمثالا ذهبيا للبرغوث، بعد حصوله على اللقب رقم 46 في مسيرته، بحصد لقب درع المشجعين، عقب قيادته إنتر ميامي للفوز على كولومبوس بنتيجة 3-2 في أوهايو.

وتفوق ميسي على أساطير في كرة القدم، وفي مقدمتهم:

البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرازيلي بيليه

الأرجنتيني دي ستيفانو

الأرجنتيني مارادونا

الهولندي كرويف

وذكرت الصحيفة أنه "من بين الأسماء الستة الكبيرة الذين حققوا أرقاما خرافية، ولكن ميسي ظفر بألقاب أكثر من أي لاعب آخر، ولهذا اختير ميسي ليكون الرقم واحد بين أساطير كرة القدم".

وحضر ميسي الحفل وتسلم الجائزة بنفسه، وقال بعد التتويج "رأيت صورا من تتويجي بأول لقب لي في الطفولة، لكنني لا أتذكره، مثل كثير من الأطفال. استمتعت بكرة القدم منذ سن صغيرة.. هذا شغفي".

🚨 Ya es suyo 🏆 Leo Messi, Campeón de Campeones. El futbolista con más títulos de la historia. Insuperable pic.twitter.com/jlPnor9mbF — MARCA (@marca) October 17, 2024

وأضاف "أحاول دائما بذل قصارى جهدي، والعام الأخير كان صعبا بعدما كنت مضطرا إلى التعامل مع إصابات بالغة، إذ أمضيت نحو 3 أشهر وأنا أتدرب بمفردي".

ولا يوجد لقب أكثر تألقًا من بطولة كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، إذ ساعدت في ترسيخ إرثه بين أعظم لاعبي الرياضة.

ومع ذلك، فاز اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بالكثير ولا يزال يشعر بالحافز لمواصلة إضافة الألقاب.

ومثل نجاحه مع برشلونة وباريس سان جيرمان، ساعد ميسي بالفعل إنتر ميامي في الفوز بالألقاب منذ انضمامه إلى النادي في يوليو/تموز 2023.

وعلى الرغم من مشاركته في 18 مباراة في الدوري الأميركي هذا الموسم بسبب إصابة في الكاحل والتزامات المنتخب الوطني، فقد سجل ميسي 17 هدفًا و15 تمريرة حاسمة، مما ساعد ميامي في الفوز بدرع المشجعين 2024.

ويستمر عقد ميسي مع إنتر ميامي حتى الموسم المقبل. وبعد أدائه المتميز الأخير الثلاثاء الماضي عندما سجل ثلاثية وصنع هدفين في فوز "التانغو" على بوليفيا في تصفيات مونديال 2026، قد يشارك "البولغا" بالبطولة التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وقال ميسي "لا يزال لدي حب عميق لهذه الرياضة، وسأستمر في التطلع إلى الفوز بمزيد من الألقاب.. وعلى هذا المستوى، عليك الاستمتاع بالأشياء يومًا بعد يوم".

وختم "أشكر الله بعدما حققت كل أحلامي، وكنت قادرا على تحقيق الحلم الأكبر، المتمثل في الفوز بكأس العالم. وقبل ذلك فزت بألقاب كثيرة مع برشلونة وباريس سان جيرمان، وبعد ذلك إنتر ميامي".

وتبقى لإنتر ميامي مباراة واحدة في الموسم العادي، على أرضه يوم السبت المقبل ضد نيو إنغلاند. وإذا فاز ميامي، فسيحقق الرقم القياسي في نقاط الموسم الواحد في الدوري الأميركي لكرة القدم برصيد 72 نقطة، متجاوزا رصيد نيو إنغلاند عام 2021.