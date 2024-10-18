أسبوع صعب لنادي ليفربول محليا وأوروبيا

حذّر الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول، من أن تشلسي قد يكون "أصعب خصم" يواجهه فريقه هذا الموسم حتى الآن، لكنه نصح بعدم إصدار أحكام سريعة بينما يستعد لأسبوع صعب يلتقي فيه "البلوز" الأحد المقبل في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بـ6 انتصارات من 7 مباريات، لكن جدول مبارياته الأولى كان مريحا نسبيا حتى الآن.

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وسيتغيّر هذا الواقع بدءا من الأحد المقبل حين يستضيف تشلسي في أنفيلد، قبل مواجهة صعبة مع لايبزيغ الألماني -الأربعاء المقبل- في دوري أبطال أوروبا، ومن ثم لقاء أرسنال على ملعب الإمارات نهاية الأسبوع المقبل.

ويخوض "الريدز" مجموعة مباريات قوية، أمام برايتون وأستون فيلا ومانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري، ثم باير ليفركوزن الألماني وريال مدريد الإسباني.

وأجاب سلوت على سؤال ما إذا كان تشلسي بقيادة الإيطالي إنتسو ماريسكا الفريق الأصعب الذي يواجهه حتى الآن، قائلا "إذا نظرت إلى ترتيب الدوري فهو كذلك. أعتقد أن مانشستر يونايتد فريق جيد جدا، من النوادي الكبرى في إنجلترا ودفع مبالغ كبيرة لجعل الفريق أفضل مجددا، وهو الأمر عينه بالنسبة إلى تشلسي هذا الموسم".

وأضاف "تشلسي يقدّم مباريات جيدة جدا، لذا إذا نظرت إلى الترتيب فإنهم الفريق الذي من الممكن أن يكون الخصم الأصعب لكن الأمر لا يتعلق بالترتيب دائما، بل يتعلق بالأداء في اليوم وبخطة اللعب".

وتابع مدرب فينورد السابق "واجهنا بعض الصعوبات مع ولفرهامبتون أيضا الذي يتذيل الترتيب، لكن هذا يُعد تحديا بالتأكيد".

وحذّر سلوت من أنه "إذا حكمت على فريقك بناء على أسبوع واحد فقط، فلن يكون ذلك عادلا. عليك أن تحكم بعد فترة من المباريات، ليس بعد 3 منها ولكن بعد 8 مباريات، حينها نعرف بشكل أحسن كيف نتصرف وكيف نؤدي".

وأشار إلى أن الفريقين الوحيدين اللذين أظهرا قدرتهما على الأداء الجيد في دوري الأبطال والدوري هما مانشستر سيتي وأرسنال في الموسمين الماضيين.

وعلّق المدرب على إصابة الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والتي ستبعده لـ6 أشهر "إنها ضربة لنا وله لأنه قدّم أداء رائعا هذا الموسم وكان مميزا لهذا النادي لسنوات عديدة".