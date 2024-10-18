بيكهام يفرض قواعد صارمة على ملابس ميسي وزملائه في إنتر ميامي

فرض ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم قواعد صارمة تخص الموضة والملابس على ليونيل ميسي وزملائه في الفريق.

وناقش بيكهام خلال محادثة أجراها على قناة يوتيوب الخاصة مع زميله القديم في مانشستر يونايتد ريو فرديناند، استعراض اللاعبين لملابسهم خلال المباريات الرياضية في والولايات المتحدة الأميركية وخاصة خلال دوري كرة السلة للمحترفين.

وكشف بيكهام أنه منع نجوم إنتر ميامي من نشر صور ملابسهم على وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباريات.

واعترف نجم منتخب إنجلترا السابق قائلا "نعم، من المضحك أن فريقنا بدأ في فعل ذلك عدة مرات لكنني أوقفت ذلك".

ورد فرديناند "الرجل الذي يهتم بالموضة. الرجل الذي كسر كل الحواجز.. لا أصدق أن سيد الموضة يقول إنه لا توجد موضة في نادي كرة القدم الخاص بي".

ومنذ انضمام ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز، أصبح إنتر ميامي يحتل صدارة القسم الشرقي من الدوري الأميركي.

📸 Lionel Messi with David Beckham ❤️ pic.twitter.com/VVi74L3lW7 — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) May 29, 2024

سيد الموضة

أدلى المدرب السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون بتعليقات قوية بشأن حب بيكهام للموضة.

بعد مغادرة بيكهام مانشستر يونايتد عام 2003، ادعى فيرغسون أن لاعب الوسط أصبح "مشتتًا" بعد لقائه بزوجته المستقبلية فيكتوريا وانغماسه في عالم الموضة.

وقال الأسكتلندي لمجلة "سبورتس اليستريتد" "كان يتمتع بقدرة كبيرة على التحمل، وكان الأفضل بين كل اللاعبين. كان يتدرب بمفرده بعد نهاية التدريبات الجماعية".

وأضاف "حياته تغيرت عندما التقى بزوجته. إنها تعمل في موسيقى البوب، وكان لديفيد رؤية أخرى. لقد طور هذا الشيء "الموضة". لقد تحول إلى شخص مختلف".

إلى جانب كونه لاعبا مميزا في مانشستر يونايتد في التسعينيات، أصبح بيكهام البالغ من العمر 49 عاما رمزا في عالم الموضة والأزياء.