تصفيات أمم أفريقيا 2025: تونس وليبيا أمام خطر محدق وتألق لافت لمصر والجزائر

تباينت بشكل كلي نتائج المنتخبات العربية في أعقاب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المزمع إقامتها في المغرب بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و18 يناير/ كانون الثاني 2026.

وفي حين حجزت منتخبات مصر والجزائر والمغرب (المستضيف) بطاقات التأهل لأمم أفريقيا، شكّل السقوط المدوي لمنتخب تونس في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المجموعة الأولى أمام جزر القمر، وأزمة مباراة ليبيا ونيجيريا الحدثين البارزين حتى الجولة الرابعة من التصفيات.

وخاضت منتخبات القارة السمراء المشاركة في التصفيات حتى الآن 4 جولات، في حين ستدور الجولتان الخامسة والسادسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى يكتمل نصاب المنتخبات التي ستخوض النهائيات.

ويرصد التقرير التالي حصيلة المنتخبات العربية في تصفيات "الكان 2025" حتى الجولة الرابعة.

سيناريو كارثي لنسور قرطاج

بعد أن حقق انتصارين على حساب مدغشقر ثم غامبيا، في الجولتين الأولى والثانية، خلفت هزيمة المنتخب التونسي على أرضه أمام جزر القمر في الجولة الثالثة موجة سخط في أوساط الجماهير.

وبعد 4 أيام من الخسارة على ملعب رادس، سقط "نسور قرطاج" في فخ التعادل الصعب (1ـ 1) أمام المنافس ذاته جزر القمر، مما فجر أزمة جديدة أشد من الأولى، شنت خلالها وسائل الإعلام هجمة شرسة على اللاعبين في حين لم تستثن أي فرد من الجهاز الفني بقيادة فوزي البنزرتي.

ورغم أنه لا يزال في صدارة المجموعة الأولى فإن منتخب تونس الذي جمع 7 نقاط، لا يملك مصير التأهل بين يديه ويبتعد بنقطة واحدة عن جزر القمر (6 نقاط) ونقطتين عن غامبيا (5 نقاط)، بينما ستكون المواجهتان المقبلتان مصيريتين لنسور قرطاج.

واعترف فوزي البنزرتي مدرب منتخب تونس بأن "لاعبيه قدموا مستوى كرويا هزيلا، وارتكبوا أخطاء فردية سمحت للمنافس بالوصول إلى مناطقنا وتسجيل هدف أول نجح في المحافظة عليه حتى النهاية".

وقال البنزرتي في تصريحات للجزيرة نت "لم نكن سيئين أمام جزر القمر خصوصا على المستوى الدفاعي لكننا فقدنا الحلول من الناحية الهجومية، هناك عمل كبير ينتظرنا، وهذه المجموعة تحتاج إلى الوقت لتكتسب التناغم المطلوب، سنتأهل للنهائيات، لكننا مطالبون بالعمل كثيرا لنكون من بين منتخبات الصف الأول في أفريقيا".

ويواجه نسور قرطاج في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات منتخبي مدغشقر وغامبيا على التوالي في 11 و15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

العلامة الكاملة للمغرب

رغم أنه ضمن التأهل للنهائيات بوصفه البلد المستضيف، يشارك منتخب المغرب في التصفيات ضمن المجموعة الثانية ولن يتم احتساب نتائجه في نهاية المطاف.

ووضعت القرعة "أسود الأطلس" مع الغابون وأفريقيا الوسطى وليسوتو، علما أن منتخبا واحدا من بين الثلاثة سيتأهل للنهائيات إلى جانب المغرب.

وحقق رفاق أشرف حكيمي العلامة الكاملة في 4 مباريات حتى الآن بالفوز على الغابون وليسوتو، قبل هزم أفريقيا الوسطى في الجولتين الثالثة الرابعة (5 ـ0) و(4ـ0).

الفراعنة بسرعة نحو النهائيات

كان المنتخب المصري من أول المنتخبات التي حجزت مقعدها في النهائيات بعد 4 انتصارات في مثلها من المباريات.

وسجل زملاء النجم محمد صلاح، نتائج لافتة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا والرأس الأخضر وبوتسوانا.

وسجل الفراعنة 10 أهداف في حين حافظوا على نظافة شباكهم في 4 مباريات كاملة في مسيرة تبدو واعدة للظهور بشكل لافت في النهائيات المقبلة.

وفي المقابل، تلقى المنتخب الموريتاني 3 هزائم في مبارياته الثلاث الأخيرة بعد أن كان بدأ السباق بالفوز على بوتسوانا، ليجمع حتى الآن 3 نقاط ويحتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة.

أزمة منتخب ليبيا

فشل المنتخب الليبي في تحقيق فوزه الأول في مبارياته الثلاث الأولى ضمن المجموعة الرابعة، بعد أن بدأ سباق التصفيات بتعادل محبط أمام رواندا في طرابلس قبل الخسارة أمام بنين 2-1 ثم نيجيريا (1ـ0).

وفي حين كان منتخب ليبيا يستعد لإنعاش حظوظه في التأهل، باستقبال نيجيريا في طرابلس، حصل ما لم يكن في الحسبان وتحولت مباراة الجولة الرابعة إلى قضية في أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقبل يوم من المباراة التي كان مقررا أن تجري الثلاثاء الماضي، غادر منتخب نيجيريا الأراضي الليبية عائدا إلى بلاده احتجاجا على ما اعتبره سوء استقبال من الاتحاد الليبي لبعثة منتخب النسور.

وقرر "كاف" في وقت لاحق من الثلاثاء إلغاء المباراة إلى حين البت في أحداثها من قبل لجنة الانضباط.

ويملك المنتخب الليبي نقطة واحدة في المركز الأخير، في حين تتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 7 نقاط.

محاربو الصحراء يتألقون

حققت الجزائر العلامة الكاملة في الجولات الأربع الأولى لتضمن العبور للنهائيات قبل الأوان وذلك بتصدر المجموعة الخامسة.

وحقق فريق المدرب البوسني فلاديمير بتكوفيتش، 4 انتصارات على كل من توغو وليبيريا وغينيا الاستوائية، كما أحرزوا ثاني أفضل حصيلة تهديفية برصيد 11 هدفا خلف المغرب (14 هدفا).

السودان يمضي نحو النهائيات

أحدث المنتخب السوداني المفاجأة في المجموعة السادسة بعد أن أطاح بمنتخب غانا القوي، ليحتل المركز الثاني من المجموعة السادسة حتى الآن برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

وتغلب السودان على الأوضاع المتوترة في البلاد، التي أجبرته على استقبال منافسيه خارج ملعبه، حيث فاز على غانا (2ـ0) الثلاثاء الماضي في بنغازي الليبية ضمن الجولة الرابعة، بعد أن كان عاد بالتعادل السلبي من أكرا قبل ذلك بأيام قليلة.

ويحتاج السودان إلى نقطة واحدة للتأهل رسميا، وذلك في مباراتيه لحساب الجولتين الخامسة والسادسة أمام كل من النيجر صاحبة المركز الأخير (نقطة واحدة) ثم أنغولا المتصدرة (12 نقطة).