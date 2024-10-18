تونسي وسعودي ضمن أفضل 60 موهبة كروية لعام 2024

نشردت صحيفة "ذا غارديان" قائمة لأفضل المواهب الكروية حول العالم لعام 2024، مكونة من 60 لاعبا، من مواليد 2007، بينهم لاعبان عربيان.

واختارت الصحيفة النجم السعودي الصاعد طلال حاجي مهاجم نادي الاتحاد ومنتخب السعودية، البالغ 17 عاما فقط، ضمن أفضل 60 موهبة، مؤكدة أن لاعب نادي الاتحاد يملك كل ما يلزم من قدرات لإثبات نفسه في الكرة السعودية.

ونال حاجي إعجاب مدربه السابق في الاتحاد، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، الذي قرر منحه فرصة المشاركة في دوري روشن، بعد يومين من عيد ميلاده السادس عشر؛ ليصبح أصغر لاعب يُشارك في الدوري السعودي عبر تاريخه.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية يعد حاجي أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري المحترفين.

كما أدرجت الصحيفة الموهبة التونسية الصاعدة قصي معشى، جناح أيمن منتخب الشباب التونسي ونادي الترجي التونسي.

ويتمتع معشى ببنية قوية ويتفوق في التسديد من مسافة بعيدة على المرمى، وقد تم تكريمه سابقا كأفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا للمنتخبات الوطنية، واختير ضمن التشكيلة المثالية عندما فازت تونس ببطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في 2023.

انضم الجناح الأيمن (17 عاما) إلى أكاديمية نادي الترجي منذ عدة سنوات، وتدرّج في مختلف الفئات السنية، حتى وصل إلى الفريق الأول في صيف 2023، لكنه لم يلعب حتى الآن أي مباراة رسمية.

وضمت القائمة أبرز المواهب التي تنشط في مختلف الدوريات حول العالم، من بينهم لامين جمال جناح برشلونة، وزميلاه باو كوبارسي ومارك بيرنال، إلى جانب ويليان إستيفاو الذي سينتقل إلى صفوف نادي تشلسي والأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب ريفر بليت.