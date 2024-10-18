كشف الإنجليزي ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، عن تفاصيل اليوم الأول للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق.

وذكرت صحيفة "ماركا الإسبانية" أن بيكهام وخلال مقابلة بودكاست مع زميله السابق في مانشستر يونايتد، ريو فرديناند- تحدث عن أكثر ما أثار إعجابه في ميسي هو التزامه الثابت وتفانيه داخل وخارج ملعب التدريب.

وتحدث الدولي الإنجليزي السابق عن اليوم الأول لميسي مع إنتر ميامي، مشيرا إلى أنه كان أول من وصل وآخر من غادر المنشآت.

وقال بيكهام "سأعود بك إلى اليوم الأول الذي جاء فيه لملعب التدريب الخاص بالفريق. وصل حوالي 6.50 صباحا، ولم يكن هناك أحد في منشأة التدريب باستثناء رجل واحد سمح له بالدخول رغم أن الفريق يبدأ التدريب العاشرة صباحا".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق "كان يقوم بعمليات الإحماء في صالة الألعاب الرياضية. إنه يفعل كل الأشياء التي تتوقع أن يفعلها طفل صغير، ولا يزال يفعلها الآن في سنه. تتوقع منه أن يكون أكثر استرخاء بعد كل ما فاز به في مسيرته.. إذا كان علي أن أصفه بكلمة واحدة فهو شخص فائز".

وتابع بيكهام (49 عاما) "الشيء الوحيد الذي يجيده ليو هو التعليم. فهو جيد في تعليم اللاعبين الشباب القادمين من الأكاديمية. لا يجعل أي لاعب يشعر بأنه أقل منه. إنه اللاعب الذي يبقى في أرض التدريب لتعليم الأطفال الصغار، ويذهب لمشاهدة أطفال الأكاديمية وهم يلعبون. إنه أول من يدخل صالة الألعاب الرياضية وآخر من يغادرها".

وواصل حديثه "لا أعتقد أنك تصل إلى هذا المستوى دون أن يكون لديك هذا الدافع بداخلك. أن يظل ميسي (37 عاما) على نفس مستواه الحالي أمر لا يصدق".

وتجنب الدولي الإنجليزي السابق مقارنة ميسي بكريستيانو رونالدو، الذي أشاد به أيضا باحترافيته وأخلاقياته في العمل. لكنه اقتصر في تعليقاته على ميسي، الذي يتفاعل معه يوميا جنوب فلوريدا مقر إنتر ميامي. وذهب بيكهام إلى حد وصف ميسي بأنه "فائز في كل جانب" وشخص لا يتوقف أبدا عن إبهاره.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي في يوليو/تموز 2023، ساعد ميسي (نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق) فريقه الحالي إنتر ميامي في الفوز بالألقاب.

وشارك ميسي هذا الموسم في 18 مباراة بالدوري الأميركي، وسجل 17 هدفا و15 تمريرة حاسمة، مما ساعد ميامي في الفوز بدرع المشجعين 2024.