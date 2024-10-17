الأشقاء الأكثر قيمة سوقية في عالم كرة القدم حاليا

وضع موقع "ترانسفيرماركت" قائمة بأفضل 30 شقيقا الأكثر قيمة سوقية بعالم كرة القدم في الوقت الحالي.

ومن بين أشهر الأشقاء في عالم الساحرة المستديرة:

الهولنديان رونالد وفرانك دي بور.

الدانماركيان مايكا وبراين لاودروب.

الإنجليزيان غاري وفيل نيفيل.

العاجيان يايا وكولو توريز.

الغاني كيفن برنس بواتينغ والألماني جيروم بواتينغ.

ولعب الشقيقان الهولندي معا في أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني ورينجرز الأسكتلندي والريان والشمال القطريين والمنتخب الهولندي، وفازا بـ5 ألقاب في الدوري الهولندي ولقب واحد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وحتى بعد الاعتزال عملا معا في أياكس.

وتاليا قائمة بـ10 أشقاء الأعلى قيمة سوقية في عالم كرة القدم حاليا:

1- جود وجوبي بيلينغهام (201 مليون يورو): تبلغ القيمة السوقية لجود نجم ريال مدريد 189 مليون يورو، في حين تصل القيمة السوقية لشقيقة جوبي لاعب سندرلاند إلى 12 مليون يورو.

2- كيليان وإيثان مبابي: (182 مليون يورو): تقدر القيمة السوقية لكيليان لاعب ريال بـ180 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة إيثان لاعب ليل الفرنسي مليوني يورو.

3- ثيو ولوكاس هيرنانديز (100 مليون يورو): تبلغ القيمة السوقية لمدافع باريس سان جيرمان لوكاس هيرنانديز 40 مليون يورو، في حين تصل قيمة شقيقه ثيو هيرنانديز لاعب ميلان إلى 60 مليون يورو.

4- ماركوس وخيفرين تورام (100 مليون يورو): تصل قيمة ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان إلى 65 مليون يورو، في حين تقدر قيمة شقيقه الأصغر خيفرين تورام لاعب يوفنتوس بـ35 مليون يورو.

5- نيكو وإيناكي وليامز (95 مليون يورو): تبلغ القيمة السوقية لينكو لاعب أتلتيك بلباو 70 مليون يورو، في حين تقدر قيمة شقيقه إيناكي -الذي يلعب في الفريق نفسه- 25 مليون يورو.

6- أليكسيس وكيفن ماك أليستر (81 مليون يورو): تبلغ قيمة أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول 75 مليون يورو، في حين تقدر قيمة شقيقه الأصغر كيفن ماك أليستر لاعب "يونيون إس جي" البلجيكي بـ6 ملايين يورو.

7- لويس وخيسوس دياز (80.150 مليون يورو): تقدر قيمة لويس دياز جناح ليفربول بـ80 مليون يورو، في حين أن شقيقه الأصغر -الذي يلعب في كولومبيا لصالح نادي "بارانكويلا إف سي" باسم خيسوس دياز- تبلغ قيمته السوقية 150 ألف يورو.

8- غورين وكوينتين تيمبر (73 مليون يورو): هما أول توأمين في القائمة، وتبلغ قيمة جورين تيمبر لاعب أرسنال 38 مليون يورو، في حين لا يزال شقيقه التوأم كوينتن تيمبر -الذي تبلغ قيمته 35 مليون يورو- يلعب في الدوري الهولندي مع فينورد.

9- راسموس وأوسكار هويلوند (67 مليون يورو): تقدر القيمة السوقية لراسموس هويلوند لاعب مانشستر يونايتد بـ65 مليون يورو، في حين تصل قيمة شقيقه أوسكار -الذي وقّع مع فرانكفورت الصيف الماضي- إلى مليوني يورو.

10- لوروا وسيدي سانيه (60.350 مليون يورو): تقدر القيمة السوقية لوروا سانيه لاعب بايرن ميونخ بـ60 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة شقيقه الأصغر 350 ألف يورو، وهو أيضا لاعب محترف مع فريق براونشفايغ في الدوري الألماني الدرجة الثانية.