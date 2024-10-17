"محاربو الصحراء" يحققون رقما لافتا بتصفيات أمم أفريقيا

حقق المنتخب الجزائري رقما لافتا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي على حساب توغو -الاثنين الماضي- في المجموعة الخامسة.

ووفقا لموقع "سوفاسكور" المتخصص في الإحصائيات الرياضية صنع "محاربو الصحراء" 20 فرصة تهديفية خلال 4 مباريات.

📊 إحصائيات سوفاسكور الجزائر🇩🇿 هو أكثر منتخب صناعة للفرص المحققة للتسجيل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 بواقع (20) pic.twitter.com/KhG0VjyNtV — SofascoreAR (@SofascoreARB) October 16, 2024

كما سجل لاعبو المنتخب الجزائري 11 هدفا مقابل تلقي هدف وحيد، وتصدر أمين غويري مهاجم ستاد رين الفرنسي قائمة هدافي المنتخب برصيد 3 أهداف، سجلها في الجولات الثلاث الأولى تواليا.

ويعتبر منتخب "الخضر" أحد المنتخبات الخمسة التي حققت العلامة الكاملة في التصفيات من خلال الفوز في أول 4 جولات، إلى جانب مصر والمغرب وأنغولا والكونغو الديمقراطية.

وبعد أن جمع 12 نقطة من 4 جولات، ضمن المنتخب الجزائري تأهله إلى البطولة الأفريقية المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.