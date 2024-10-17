بوغبا مستعد للتخلي عن 8 ملايين يورو سنويا للبقاء في يوفنتوس

أعرب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، الذي خُفّض إيقافه بسبب المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهرا ويستطيع العودة لممارسة كرة القدم في مارس/آذار 2025، عن رغبته في استئناف مسيرته في صفوف يوفنتوس الإيطالي حتى لو كان ذلك يعني "التخلي عن المال".

وقال بوغبا، في مقابلة نشرتها صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم الأربعاء، إنه على استعداد للتخلي عن المال "حتى أتمكن من اللعب مرة جديدة مع يوفنتوس، أريد العودة إلى هذا النادي".

وتابع الفائز بمونديال روسيا 2018، الذي ينتهي عقده مع النادي الإيطالي في صيف 2026 ويتقاضى بموجبه راتبا سنويا قدره 8 ملايين يورو، "الحقيقة هي أنني لاعب في يوفي وأستعد لكي ألعب مع يوفي".

ويذكر أن بوغبا خلال فترة إيقافه كان يحصل على الحد الأدنى المنصوص عليه في اتفاقية الدوري الإيطالي الجماعية، أي ما يزيد قليلا على ألفي يورو شهريا.

ومنذ أن خفضت محكمة التحكيم الرياضية (تاس) إيقافه بسبب المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهرا، تحدثت الصحف الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لإنهاء عقد بوغبا.

وأدلى مدرب يوفنتوس تياغو موتا بتصريحات تدعم هذه الفرضية، وذلك عندما تحدث عن الفرنسي بصيغة الماضي بقوله "كان (بوغبا) لاعبا رائعا، لكنه لم يلعب منذ مدة طويلة".

وكشف بوغبا (31 عاما) أنه لم يقابل موتا، لكنه أكد أن تلك اللحظة ستأتي؛ "أريد أن أكون جاهزا للتدريب واللعب مع يوفي، أنا لاعب في يوفي، في ذهني، هذا كل أفكر فيه في الوقت الحالي".

ومنذ عودته إلى الدوري الإيطالي في يوليو/تموز 2022 بعد 6 مواسم قضاها في مانشستر يونايتد الإنجليزي، لعب بوغبا 12 مباراة فقط (213 دقيقة) بسبب إصابة خطرة في الركبة، وشوّهت سمعته بشكل كبير.

وتابع بوغبا "سيكون هذا بوغبا جديدا، أكثر تعطشا وحكمة وأقوى، أريد فقط أن ألعب كرة القدم"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يرى نفسه يرتدي قميص فريق إيطالي آخر".