أهداف ومساهمات وألقاب.. ميسي 2024 لا يتوقف

رغم وصوله عمر 37 عاما وتركه أوروبا ليلعب في الدوري الأميركي مع إنتر ميامي، فإن "البرغوث" الأرجنتيني ليونيل ميسي يقدم إحدى أفضل سنواته في مسيرته الكروية.

فبعد تسجيله ثلاثية أمس وصناعة هدفين في فوز منتخب بلاده الساحق على فنزويلا بسداسية نظيفة في تصفيات مونديال 2026، حقق عددا من الأرقام أبرزها:

وصل إلى ثلاثيته الـ10 مع منتخب بلاده.

انتزع المركز الثاني في قائمة الهدافين الدوليين بـ112 هدفا.

تجاوز الهداف التاريخي للمنتخب الإيراني علي دائي (109 أهداف).

قلص فارق الأهداف مع متصدر القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (132 هدفا).

ميسي 2024

وتعتبر 2024 من أفضل سنوات "البولغا" على صعيدي التسجيل والصناعة:

سجل 25 هدفا.

قدم 16 تمريرة حاسمة.

41 مساهمة في 30 مباراة.

هدف أو تمريرة حاسمة في 59 دقيقة.

"ثلاثيات" ميسي مع "التانغو"

وهذه تفاصيل الثلاثيات الـ10 التي سجلها ميسي بقميص المنتخب:

سويسرا (ودية): فبراير/شباط 2012.

البرازيلي (ودية): يونيو/حزيران 2012.

غواتيمالا (ودية): يونيو/حزيران 2013.

بنما (كوبا أميركا): يونيو/حزيران 2016.

الإكوادور (تصفيات مونديال 2018): أكتوبر/تشرين الأول 2017.

هاييتي (ودية): مايو/أيار 2018.

بوليفيا (تصفيات مونديال 2022): سبتمبر/أيلول.

إستونيا (ودية): يونيو/حزيران 2022.

كوراساو (ودية): مارس/آذار2023.

بوليفيا (تصفيات مونديال 2026): أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ألقاب ميسي هذا العام