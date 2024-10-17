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موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo النصر و عبد الرزاق حمد الله Abderazak Hamdallah الشباب
عبد الرزاق حمد الله هداف الشباب (يمين) وكريستيانو رونالدو نجم النصر (وكالات)
17/10/2024

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الشباب في الجولة السابعة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

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القناة الناقلة لمباراة النصر والشباب

  • SSC HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وهناك تقارب كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث فاز النصر 57 مرة مقابل 50 انتصارا للشباب، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 14 نقطة متقدما بنقطتين عن الشباب الرابع.

المصدر : الجزيرة

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