موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
17/10/2024
نستعرض موعد مباراة النصر ضد الشباب في الجولة السابعة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
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القناة الناقلة لمباراة النصر والشباب
- SSC HD
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
وهناك تقارب كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث فاز النصر 57 مرة مقابل 50 انتصارا للشباب، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.
ويتصدر الهلال الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 14 نقطة متقدما بنقطتين عن الشباب الرابع.
المصدر : الجزيرة