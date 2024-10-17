موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الشباب في الجولة السابعة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة list 2 of 2 حكم هندوراسي ينتقد سلوك رونالدو في الدوري السعودي end of list

القناة الناقلة لمباراة النصر والشباب

SSC HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وهناك تقارب كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث فاز النصر 57 مرة مقابل 50 انتصارا للشباب، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 14 نقطة متقدما بنقطتين عن الشباب الرابع.