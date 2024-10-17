موعد مباراة سيلتا فيغو ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يخوض ريال مدريد مباراة صعبة أمام ضيفه سيلتا فيغو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، في الفوز بهذه المباراة على أمل تعثر برشلونة أمام أشبيلية من أجل معادلة نقاطه، أو حتى تقليص الفارق إلى نقطة في حال تعادل برشلونة مع أشبيلية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويعلم أنشيلوتي أن هذه المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، لا سيما أن سيلتا فيغو لعب 5 مباريات حتى الآن على أرضه، فاز في 3 وخسر في واحدة، وتعادل في مثلها، وهو ما يؤكد أن سيلتا فيغو فريق يصعب الفوز عليه عندما يلعب على أرضه.

وما يزيد صعوبة المهمة هو أن الريال في المباريات التي لعبها خارج أرضه منذ بداية الموسم الحالي لم يحقق سوى انتصار وحيد من أصل 5 مباريات خاضها في بطولتي الدوري ودوري الأبطال، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة.

في المقابل، يعلم فريق سيلتا فيغو أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق في مواجهة الريال، لكنه سيسعى بكل قوته لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في التقدم خطوة بجدول الترتيب.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب بالايدوس، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء 22:00، حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة التالية:

beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق الريال في المواجهات السابقة بـ51 فوزا مقابل 18 لسيلتا فيغو، وانتهت 13 مباراة بالتعادل.