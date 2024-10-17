"كلاسيكو الأرض".. جدول ومواعيد أبرز مباريات شهر أكتوبر الجاري

تعود المنافسات الحماسية في الدوريات الأوروبية والعربية والبطولات القارية لكرة القدم عقب نهاية فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وخاضت المنتخبات وخاصة العربية منها التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في كندا والمكسيك وأميركا وتصفيات كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب عام 2025.

ويشهد الدوري الإنجليزي مواجهات قوية، إذ يخوض ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح مواجهتين كبيرتين ضد تشلسي الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول ثم أرسنال يوم الأحد 27 من الشهر ذاته.

وتقام في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا مباريات مهمة بينها لقاء ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة ضد بايرن ميونخ الألماني.

كما سيكون عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وغريمه برشلونة في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ويستمر التنافس الكبير في دوري أبطال آسيا للنخبة حيث تقام مواجهات نارية في الجولة الثالثة أبرزها القمة بين العين الإماراتي حامل اللقب مع ضيفه الهلال السعودي.

وسبق للفريقين أن تواجها الموسم الماضي في نصف النهائي، وفاز العين ذهابا 4-0 وخسر إيابا 2-1.

وفيما يلي أبرز وأهم المباريات في الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر :

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريدx بوروسيا دورتموند: الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول، (22:00 بتوقيت مكة المكرمة)

beIN Sports HD 1

يوفنتوسx شتوتغارت: الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول، (22:00 بتوقيت مكة المكرمة)

beIN Sports HD 1

برشلونة x بايرن ميونخ: الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، (22:00 بتوقيت مكة المكرمة)

لايبزيغ x ليفربول: الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، (22:00 بتوقيت مكة المكرمة)

beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتدx برينتفورد: السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول، (17:00 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون x مانشستر سيتي: الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول، (16:00 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

ليفربول x تشلسي: الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول، (18:30 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

أرسنال x ليفربول: الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول، (19:30 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

سيلتا فيغوx ريال مدريد: السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول، (22:00 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3

برشلونة x إشبيلية: الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول، (22:00 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3

ريال مدريد x برشلونة: السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول (22:00 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

يوفنتوس x لاتسيو: السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول (21:45 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: AD SPORTS Premium 1

روماx إنتر ميلان: الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول (20:00 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلانx يوفنتوس: الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول (21:45 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: STCTV

ميلانx نابولي: الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول (22:45 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: STCTV

الدوري الألماني

باير ليفركوزن x آينتراخت فرانكفورت: السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول (16:30 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports HD 5

بايرن ميونخ x شتوتغارت: السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول (16:30 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي

سان جيرمان x ستراسبورغ: السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول (22:00 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports HD

مارسيليا x سان جيرمان: الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول (22:45 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports HD

دوري أبطال آسيا للنخبة

العين الإماراتي x الهلال السعودي: الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول (19:00 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports AFC

السد القطري x برسيبوليس الإيراني: الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول (19:00 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports AFC

الشرطة العراقي x باختاكور الأوزبكي: الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول (19:00 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports AFC

الريان القطري x الأهلي السعودي: الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول (21:00 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports AFC

استقلال الإيراني x النصر السعودي: الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول (19:00 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة الناقلة: beIN Sports AFC

الدوري السعودي:

الهلال x الفيحاء: الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول، (18:00 بتوقيت مكة المكرمة).

القناة الناقلة: SSC HD

الشباب x النصر: الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول، (21:00 بتوقيت مكة المكرمة).

القناة الناقلة: SSC HD

الاتحاد x القادسية: السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول، (21:00 بتوقيت مكة المكرمة).

القناة الناقلة: SSC HD

نصف نهائي ونهائي السوبر المصري

الزمالك x بيراميدز: الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول في أبوظبي، (16:05 بتوقيت مكة المكرمة).

القناة الناقلة: ONTime Sports

الأهلي x سيراميكا كليوباترا: الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول في أبوظبي، (20:00 بتوقيت مكة المكرمة).

القناة الناقلة: ONTime Sports

الفائز من نصف النهائي الأول x الفائز من نصف النهائي الثاني: الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول في أبوظبي، (20:00 بتوقيت مكة المكرمة).