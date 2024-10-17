دعم كبير للاعب التركي آكتورك أوغلو بعد منشور عن فلسطين

حظي لاعب كرة القدم التركي كرم آكتورك أوغلو بدعم كبير عقب منشور له بالتركية والإنجليزية على منصة إكس، الأربعاء، لفت فيه إلى المأساة الإنسانية في فلسطين.

ولقي منشور آكتورك أوغلو لاعب نادي بنفيكا البرتغالي أكثر من 9 ملايين تفاعل، وشاركه أكثر من 32 ألف شخص، وتلقى ما يقرب من 4 آلاف تعليق وأكثر من 150 ألف إعجاب.

وقال آكتورك أوغلو في منشوره عن الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة "أدرك أنها قضية يقول الجميع إنه يجب التعامل معها بحذر. لكن ما أسمعه ليس تحذيرهم فقط".

وأضاف "أسمع صرخة الشعب اليائسة، وأنَّات الأطفال والمدنيين وهم يذبحون. أحيانا في منازلهم، وأحيانا أخرى في دور العبادة، وأحيانا في المستشفيات حيث ينتظرون العون".

وأردف "ربما حدثت أشياء كثيرة بين إسرائيل وفلسطين عبر التاريخ، لكن ما أراه الآن هو أن أمة على وشك الإبادة. أعرف ذلك ولا أستطيع أن أبقى صامتا".

وتابع "هل يوجد أحد لا يستطيع أن يدين ما ذكرت؟ كيف يمكن أن نستمر في حياتنا وكأن كل شيء على ما يرام في مواجهة هذا الرعب؟ يجب أن تتوقف الإبادة، ويجب أن يعيش الأطفال، ويجب أن تكون الأسر سعيدة… كفى".

وبدعم أميركي، أسفرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة منذ عام في غزة عن أكثر من 141 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.