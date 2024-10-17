الهلال يكشف عن طبيعة إصابة حارسه المغربي بونو
أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم -الخميس- إصابة حارس مرماه المغربي ياسين بونو في العضلة الخلفية.
وذكر الهلال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن نتائج فحوصات طبية أظهرت إصابة بونو "بتمدد" في العضلة الخلفية دون أن يكشف مدة غيابه.
وتعرض بونو للإصابة خلال فوز المغرب 5-0 على أفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 السبت الماضي، وغادر الملعب بعد 32 دقيقة من بداية اللقاء وشارك منير المحمدي بدلا منه.
🔹 نتائج الفحوصات الطبية لـ"ياسين بونو" #الهلال pic.twitter.com/xXKPKrqy0q
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 17, 2024
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه الهلال لمواجهة الفيحاء في الدوري غدا الجمعة والعين الإماراتي يوم الاثنين المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكان بونو قد انضم إلى الهلال قادما من إشبيلية الإسباني في أغسطس/ آب 2023.