البحرين تطالب بنقل مباراة إندونيسيا بسبب تهديدات بالقتل

قال الاتحاد البحريني لكرة القدم إنه سيطلب نقل مباراة منتخب بلاده ضد مضيفه الإندونيسي المقررة في 25 مارس/آذار المقبل في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، خارج إندونيسيا بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من مشجعين إندونيسيين.

وأضاف الاتحاد البحريني في بيان نشر على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "سيتقدم الاتحاد بطلب نقل المباراة إلى خارج إندونيسيا حفاظا على سلامة المنتخب الوطني"، مضيفا "يرفض الاتحاد تعريض حياة أعضاء الفريق لأي خطر محتمل، خاصة وأن تصرفات المشجعين الإندونيسيين غير مقبولة وغير صحيحة على الإطلاق".

تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء مباراة المنتخبين في العاشر من الشهر الجاري في البحرين بالتعادل 2-2 في الجولة الثالثة، حيث سجل أصحاب الأرض هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

واشتكى المسؤولون والمشجعون الإندونيسيون بعد ذلك من أن الوقت بدل الضائع طال أكثر مما ينبغي.

🔴 عاجل بيان من الاتحاد البحريني لكرة القدم#البحرين pic.twitter.com/U19z7Ovrmp — الاتحاد البحريني لكرة القدم ⚽ (@BahrainFA) October 16, 2024

وأوضح الاتحاد البحريني في بيانه الأربعاء أن لاعبيه تعرضوا منذ ذلك الحين "لسيل من الإهانات والقذف والتهديدات وعمليات القرصنة" عبر الإنترنت.

كما أعرب عن "دهشته الشديدة إزاء التهديدات المتعددة بالقتل التي تلقاها أعضاء الفريق على حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الخطوة التي تعكس استخفاف الجمهور الإندونيسي بالأرواح البشرية".

وفي تصريح للصحفيين، قال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإندونيسي آريا ماهيندرا سينولينغا إنه "لا داعي للقلق" بشأن سلامة اللاعبين.

وأضاف "سنضمن السلامة والراحة لضيفنا، مثل البحرين، لأن الأمة الإندونيسية هي أمة صديقة للضيوف"، مشددا على أن المباراة يجب أن تبقى في جاكرتا.

وتابع "بما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فإن مستخدمي الإنترنت الإندونيسيين أحيانا ما يكونون صاخبين، لكنهم في الواقع ودودون وجيدون في حياتهم اليومية. إندونيسيا ودودة. أمتنا مشهورة بأنها أمة صديقة".

ويحتل المنتخب البحريني المركز الرابع في المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع السعودية وأستراليا.