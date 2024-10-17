أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم لعام 2024

نشرت مجلة فوربس الأميركية -اليوم الخميس- قائمة بأفضل 10 لاعبي كرة قدم أجرا لعام 2024، ولا يزال النجم كريستيانو رونالدو يتربع على قمة التصنيف العالمي.

ويقدر راتب مهاجم النصر السعودي بـ220 مليون دولار، إضافة إلى عائدات أخرى من عقود الرعاية والإعلان تقدر بـ65 مليون دولار.

ويتقدم الدون البرتغالي (39 عاما) بفارق كبير عن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ثاني هذه القائمة حيث يحصل على 135 مليون دولار.

وعلى عكس رونالدو، يحصل "البولغا" على أموال أكثر بفضل عقود الرعاية الخاصة به مقارنة بمكافآته في إنتر ميامي الأميركي.

وذكرت الصحيفة أن نجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان هو اللاعب الوحيد من بين العشرة الأوائل الذي يحصل على راتب أقل من عقوده الإعلانية. ويبلغ راتب الفائز بالكرة ذهبية 8 مرات 60 مليون دولار لكن مداخيله من خارج الملعب تبلغ 75 مليون دولار.

ويحتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الخامس، ويقدر راتبه السنوي بنحو 70 مليون دولار لعام 2024 ومداخيل أخرى تبلغ حوالي 20 مليون دولار، لكنه ليس أول لاعب فرنسي في هذا التصنيف.

يأتي كريم بنزيمة مهاجم نادي الاتحاد السعودي رابعا بدخل سنوي بلغ 100 مليون دولار. وسجل بنزيمة البالغ 36 عاما 7 أهداف في 6 مباريات هذا الموسم بالدوري السعودي للمحترفين.

أعلى 10 لاعبين أجرا عام 2024 بحسب فوربس: