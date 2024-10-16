الفيفا يتفقد منشآت في السعودية تستضيف مونديال 2034

قام وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الثلاثاء بزيارة تفقدية للاطلاع على تفاصيل ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، حسب ما نشر الحساب الرسمي للاستضافة على منصة "إكس".

ورافق رئيس وحدة الترشح لاستضافة كأس العالم، حماد البلوي، وفد الاتحاد الدولي الذي زار عددا من المنشآت، بينها مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة على ساحل البحر الأحمر، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأربعاء.

ويحسم الاتحاد الدولي قرار استضافة السعودية لكأس العالم 2034 في اجتماعه الاستثنائي المقرر في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة إلى تحديد مستضيف نسخة 2030.

وكان "الفيفا" صادق على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة نسخة 2030، كما صادق على الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034، على أن يعلن القرار الرسمي بشأن الاستضافة في اجتماعه المقبل.

وسلمت السعودية في 29 يوليو/تموز الماضي ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم، وذلك خلال حفل نظمه الاتحاد الدولي في باريس، العاصمة الفرنسية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن "الفيفا" تفاصيل الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034، كاشفا عن 5 مدن اعتمدت لاحتضان مباريات البطولة، وهي: الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم.

وسبق أن أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بما تملكه السعودية من قدرات تنظيمية هائلة اتضحت في العديد من الفعاليات والبطولات على مدار السنوات القليلة الماضية.

ويرى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال أن السعودية تستحق استضافة نهائيات كأس العالم.