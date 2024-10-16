متى يعتزل ميسي؟

بعد تسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية وصناعته لهدفين في فوز بلاده على بوليفيا بسداسية نظيفة في تصفيات أميركا الجنوبية المونديالية، عاد الحديث عن موعد اعتزال بطل العالم وصاحب 8 كرات ذهبية.

وعن هذا السؤال، أجاب قائد منتخب الأرجنتين، "لم أضع موعدا محددا بشأن مستقبلي، أريد فقط أن أستمتع بكل هذا، سعداء لكوننا نلعب هنا، هذه قد تكون واحدة من آخر المباريات (التي تقام أمام الجماهير الأرجنتينية)".

وأضاف "أستمتع بالسعادة في المكان الذي أتواجد فيه.. هذا ما يحفزني. على الرغم من سني، عندما أكون هنا، أشعر وكأنني طفل لأنني مرتاح مع هذا الفريق".. طالما أنني أشعر أنني بحالة جيدة وأستطيع الاستمرار في الأداء بالطريقة التي أريدها، نستمر في الاستمتاع".

ورفض ميسي التحدث بشأن ما إذا كان سيشارك في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة، وتصدر "البولغا" ترتيب الهدافين في القارة مع 6 أهداف (لعب 7 مباريات فقط)، أمام الأوروغواياني داريو نونيز (5) والكولومبي لويس دياز (4).

بدوره، قال ليونيل سكالوني مدرب "التانغو" إن ميسي لا يزال قادرا على إبهاره حتى بعد بلوغه 37 عاما، رغم أنه عاصر العديد من اللحظات الساحرة مع قائد فريقه.

وقال سكالوني للصحفيين "ما يقدمه لا يتوقف عن إبهاري. في مرحلة ما، جلست مع (مساعد المدرب) بابلو إيمار وأخبرته أن هذا أمر رائع".

وأضاف أن "أكون قادرا على الجلوس على مقعد المدرب ورؤية الأشياء التي يقوم بها الفريق معه وأطلب منه اللعب لأطول فترة ممكنة".

ورغم غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة والإيقاف، أبدى سكالوني فخره الشديد بفريقه.

وسجل "البرغوث" ثلاثيته في الدقائق 19 و84 و86، وصنع هدفي لاوتارو مارتينيس (43) وخوليان ألفاريس (45+3). وأضاف تياغو ألمادا الهدف الرابع (69) أمام 85 ألف متفرج.

وغاب ميسي (37 عاما) المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات عن الملاعب لشهرين بسبب إصابة في قدمه خلال فوز "ألبيسيليستي" بلقب كوبا أميركا على حساب كولومبيا، قبل أن يعود أخيرا ليسجل بداية الشهر الحالي هدفين مع إنتر ميامي الأميركي، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا و15 تمريرة حاسمة في الدوري.