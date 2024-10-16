خسائر مالية فادحة تكبدتها فرق البريميرليغ بسبب إصابات لاعبيها

ذكر تقرير إعلامي أن فريق مانشستر يونايتد هو أكثر فريق تكبّد أموالا بسبب الإصابات التي لحقت بلاعبيه في الموسم الماضي، مقارنة ببقية فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) أن احتلال مانشستر يونايتد للمركز الثامن الموسم الماضي هو أقل مركز احتله الفريق في تاريخ الدوري الإنجليزي، فقد اشتكى المدرب الهولندي إريك تن هاغ بانتظام من قائمة إصابات الفريق مع تقدم الموسم.

وتقدر التكلفة المالية التي تكبدها مانشستر يونايتد بسبب الإصابات بـ52 مليون دولار، وفقا لبيانات مؤشر إصابات كرة القدم الأوروبية للرجال الذي أعدّته مجموعة "هاودن" العالمية للتأمين، والتي نشرت أمس الثلاثاء.

واحتسبت التكلفة عن طريق ضرب الراتب الأساسي اليومي للاعب المصاب في عدد الأيام التي كان غير جاهز فيها بسبب الإصابة.

وكشف التقرير أن مانشستر يونايتد عانى من 75 حالة إصابة طوال الموسم، ليحتل المركز الثاني خلف نيوكاسل الذي عانى من 76 إصابة.

وسجل تشلسي أعلى متوسط تكلفة 702 ألف دولار لكل إصابة وثاني أعلى تكلفة إجمالية بنحو 40 مليون دولار.

وعانى مانشستر سيتي، بطل الدوري، من 57 إصابة، وبلغت تكلفة تلك الإصابات 35 مليون دولار.

وشكل الدوري الإنجليزي الممتاز 44% من تكاليف الإصابات عبر الدوريات الخمسة الكبرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دفع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أعلى الرواتب.

وبلغت تكلفة الإصابات في الدوري الإنجليزي 346 مليون دولار من أصل 793 مليونا.

وقال جيمس بوروز، رئيس قسم الرياضة في "هاودن"، إن البيانات "تؤكد المطالب البدنية المتزايدة باستمرار على اللاعبين".

وأضاف "مع تكثيف جدول المباريات وتوسيع المسابقات محليا ودوليا، نرى مزيدا من اللاعبين يغيبون عن الملاعب لفترات أطول، مع ارتفاع ملحوظ بنسبة 5% في تكاليف الإصابة هذا الموسم وحده".

وسجلت رابطة الدوري الإنجليزي انخفاضا في عدد الإصابات المسجلة، من 944 بموسم 2022-2023 إلى 915 إصابة في الموسم الماضي.

وكانت رابطة الدوري الألماني (بوندسليغا) سجلت أعلى عدد من الإصابات للموسم الثاني على التوالي بواقع 1255 إصابة في موسم 2023-2024.