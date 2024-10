زانا لا تزال ترانا.. هكذا يتعامل لويس إنريكي مع فاجعة فقدان ابنته

كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي كيفية تعامله مع فاجعة فقدان ابنته زانا التي توفيت في سن مبكرة عام 2019.

وظهر إنريكي في فيلم وثائقي خاص به، تحت عنوان "ليست لديك فكرة" (You Haven’t Got a Clue)، حيث تحدث عن العديد من الأمور التي تخص حياته الكروية والشخصية.

وكشف لاعب برشلونة السابق عن تفاصيل وفاة ابنته في جزء مؤثر للغاية في الحلقة الثالثة من فيلمه الوثائقي.

وقال مدرب روما السابق "هل يمكنني اعتبار نفسي محظوظا أم غير محظوظ؟ أعتبر نفسي محظوظا، محظوظا جدا. جاءت ابنتي زانا لتعيش معنا 9 سنوات رائعة. لدينا آلاف الذكريات عنها، ومقاطع فيديو، وأشياء لا تصدق".

Luis Enrique: "Can I consider myself lucky or unlucky? I consider myself lucky, very lucky. My daughter Xana came to live with us for 9 wonderful years…" ♥️ pic.twitter.com/CyLchJQgiI

— CaughtOffside (@caughtoffside) October 15, 2024