"ترانسفير ماركت" يرفع أسهم الدوري العراقي في عالم الاحتراف

يوسف الجاف-بغداد

نجح الاتحاد العراقي لكرة القدم، في التعاقد مع موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات كرة القدم وبيانات وقيم اللاعبين وتحليل المباريات في الدوريات العالمية.

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وتأتي هذه الخطوات ضمن سعي الاتحاد العراقي لتطوير واقع دوري نجوم العراق الذي انطلق بنسخته المحترفة في الموسم الماضي 2023- 2024، بعد أن كان الدوري يفتقد إلى الإحصائيات والأرقام التي لم تكن متاحة على أي منصة أو موقع رسمي.

ويؤكد مختصون بالتسويق الرياضي، أهمية هذه الخطوة التي اتخذها الاتحاد العراقي في مسألة تسويق اللاعبين وتوفير الإحصاءات اللازمة.

وقال المختص بالتسويق الرياضي زيد يعرب لـ"الجزيرة نت" "بالتأكيد تسجيل دوري نجوم العراق على موقع "ترانسفير ماركت" خطوة في الطريق الصحيح لأرشفة مشاركات ومجهودات اللاعبين رقميا".

وأضاف "هذه المنصة تعتبر قاعدة بيانات موثوقة للأندية ووكلاء اللاعبين مما يسهل تسويق اللاعبين ورفع قيمتهم التسويقية كما توفر هذه إحصائيات عن الدوري واللاعبين يمكن الوثوق بها بنسب معينة".

وفيما يتعلق بتسويق اللاعبين حول العالم، أوضح يعرب "هذه الخطوة تساهم في تسويق اللاعبين إلى الخارج لكن بنسبة لا تتعدى 10%، لذلك أعتقد أن الاتحاد العراقي يجب أن يتخذ المزيد من الخطوات مستقبلا بخصوص هذه المسألة".

وأضاف "الاتحاد العراقي يجب أن يتجه للتعاقد مع شركات تحليل عالمية مثل (واي سكاوت والانستات) لأرشفة الإحصائيات وتوفير قاعدة بيانات تتضمن الصور والفيديوهات ليتيح للجميع الحصول على تحليل شامل لمهارات اللاعبين ليسهل على الكشافة والأندية الخارجية متابعة لاعبي الدوري العراقي".

وبحسب بيان الاتحاد العراقي، فإن الشارع الرياضي العراقي بات بإمكانه الحصول على معلومات وإحصائيات جميع لاعبي الدوري ابتداء من الموسم الحالي الذي وصل إلى جولته الرابعة.