موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة السابعة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب المملكة أرينا، وتنطلق صفارة البداية الساعة السادسة مساء 18:00، حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

SSC HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق الهلال في المواجهات السابقة بين الفريقين بعشرة انتصارات مقابل 4 للفيحاء، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، ويأتي الفيحاء في المركز الـ14 بخمس نقاط.