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موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ألكسندر ميتروفيتش الهلال Aleksandar Mitrovic و فاشيون ساكالا Fashion Sakala 
فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء (يمين) وألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال (وكالات)
16/10/2024

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة السابعة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب المملكة أرينا، وتنطلق صفارة البداية الساعة السادسة مساء 18:00، حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

  • SSC HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق الهلال في المواجهات السابقة بين الفريقين بعشرة انتصارات مقابل 4 للفيحاء، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، ويأتي الفيحاء في المركز الـ14  بخمس نقاط.

المصدر : الجزيرة

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