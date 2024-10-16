موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
16/10/2024
نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة السابعة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب المملكة أرينا، وتنطلق صفارة البداية الساعة السادسة مساء 18:00، حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء
- SSC HD
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
يتفوق الهلال في المواجهات السابقة بين الفريقين بعشرة انتصارات مقابل 4 للفيحاء، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.
ويتصدر الهلال الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، ويأتي الفيحاء في المركز الـ14 بخمس نقاط.
المصدر : الجزيرة