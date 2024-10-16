4 لاعبين يجنون أموالا أكثر من ميسي في عام 2024

يُعَد الأرجنتني ليونيل ميسي أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق، وبالتالي يكون واحدا من أغنى اللاعبين في العالم، لكنه ليس اللاعب الأكثر جنيا للأموال في عام 2024.

وبحسب موقع "ستاتيستا"، توجد مجموعة صغيرة من اللاعبين يكسبون الآن أكثر من الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات.

ويحصل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي حاليا على 65 مليون دولار سنويا، مع الأخذ في الاعتبار مكافآت الأداء.

وكان الدولي الأرجنتيني أمام فرصة ذهبية ليصبح أعلى اللاعبين أجرا في العالم، لكنه رفض مبالغ ضخمة من المال عُرضت عليه من الشرق الأوسط لإكمال مسيرته في المملكة العربية السعودية.

وفيما يلي اللاعبون الأربعة الذين يتقاضون أجورا أعلى من ميسي، وهذا لا يشمل أي مكاسب خارج الملعب مثل الدعايات والإعلانات.

4- البرازيلي نيمار (الهلال السعودي)

أفاد موقع "ستاتيستا" أن نيمار الذي انضم إلى الهلال عام 2023 بعقد يمتد لعامين، يحصل على 80 مليون دولار سنويا لجهوده على أرض الملعب.

ويعد هذا المبلغ مذهلا، ويصبح أكثر إثارة للصدمة لمجرد معرفة أن البرازيلي لعب 5 مباريات فقط مع "الزعيم" حتى الآن.

وأصيب المهاجم السابق لباريس سان جيرمان بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي العام الماضي، لكن من المتوقع أن يعود إلى الملاعب قريبا.

3- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

انضم مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، ووقع عقدا ضخما في هذه العملية.

ويكسب الدولي الفرنسي حاليا 90 مليون دولار سنويا، ما يعادل 1.31 مليون دولار أسبوعيا عند احتساب مكافآت الأداء.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مبابي رفض عرضا سابقا من الهلال السعودي بقيمة 700 مليون يورو مقابل اللعب لعام واحد.

4- الفرنسي كريم بنزيمة (الاتحاد السعودي)

بعد فوزه بـ25 لقبا مع ريال مدريد خلال 14 عاما قضاها في صفوفه وقيادته إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2022، وهو ما كان كافيا لمنحه جائزة الكرة الذهبية الأولى، وافق بنزيمة على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي في عام 2023 في صفقة انتقال مجانية.

ويحصل الفرنسي البالغ من العمر 36 عاما على راتب قدره 100 مليون دولار خلال عقده الذي يمتد لثلاث سنوات.

وفي الموسم الماضي، شارك المهاجم المخضرم في 29 مباراة وسجل 13 هدفا، كما سجل بداية أفضل في الموسم الحالي بتسجيله 7 أهداف في 6 مباريات.

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)

بعد خلاف مع مانشستر يونايتد، انتقل رونالدو إلى النصر السعودي في أواخر عام 2022 وبعقد يمتد حتى عام 2025.

وبحسب "ستاتيستا"، يكسب النجم البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات 200 مليون دولار سنويا.

ويعتبر النجم السابق لريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد أول لاعب كبير تنجح السعودية في إغرائه للقدوم إلى الشرق الأوسط، ما فتح الباب أمام نجوم آخرين.

ويضم الدوري السعودي للمحترفين حاليا أسماء لامعة أمثال السنغاليين ساديو ماني وكاليدو كوليبالي والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ والإسباني ناتشو، والبرازيليين فيرمينيو وفابينهو والجزائري رياض محرز.