ميسي يسجل ثلاثية ويصنع هدفين بفوز الأرجنتين في تصفيات مونديال 2026

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية "هاتريك" ومرر كرتين حاسمتين وقاد منتخب بلاده للفوز على ضيفه البوليفي 6-0 على ملعب "ماس مونومنتال" في العاصمة بوينوس آيرس، ضمن الجولة العاشرة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وسجل ميسي ثلاثيته في الدقائق 19 و84 و86، وصنع هدفي لاوتارو مارتينيس (43) وخوليان ألفاريس (45+3). وأضاف تياغو ألمادا الهدف الرابع (69)، أمام 85 ألف متفرج.

وغاب ميسي (37 عاما) المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات عن الملاعب لفترة شهرين بسبب إصابة في قدمه خلال فوز "ألبيسيليستي" بلقب كوبا أميركا على حساب كولومبيا، قبل أن يعود أخيرا إلى الملاعب ليسجل بداية الشهر الحالي هدفين مع فريقه إنتر ميامي الأميركي، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا و15 تمريرة حاسمة في الدوري.

وسجل "البولغا" الذي غاب عن التهديف في التعادل الإيجابي أمام فنزويلا 1-1 في المرحلة الماضية، "الهاتريك" العاشرة في مسيرته بقميص بلاده رافعا غلته التهديفية الدولية إلى 112، وإلى 846 هدفا في مسيرته.

كما تصدر "البرغوث" الصغير ترتيب الهدافين في القارة مع 6 أهداف، أمام الأوروغوياني داريو نونيز (5) والكولومبي لويس دياز (4).

ورفعت الأرجنتين رصيدها في صدارة المجموعة الموحدة إلى 22 نقطة، متقدمة بفارق 3 عن كولومبيا الفائزة على ضيفتها تشيلي برباعية نظيفة في بارانكيا، و6 نقاط عن الاوروغواي التي سقطت في فخ التعادل السلبي مع الإكوادور، والبرازيل التي عززت رصيدها في المركز الرابع بفوزها الصريح على ضيفتها البيرو برباعية نظيفة.

رباعية السامبا

وقاد رافينيا، نجم برشلونة، أبطال العالم 5 مرات لتحقيق انتصارهم الثاني تواليا بعد الفوز على تشيلي 2-1 في المرحلة الماضية، فسجل هدفين (38 و54 من ركلتي جزاء)، وأضاف البديلان أندرياس بيريرا الثالث من مقصية رائعة (71)، ولويس إنريكي الرابع (74).

واحتفل المنتخب الكولومبي بأفضل طريقة ممكنة بمئوية الاتحاد المحلي لكرة القدم بتسجيله رباعية في مرمى تشيلي متذيلة ترتيب المجموعة على ملعب "ميتروبوليتانو".

وافتتح رجال المدرب الأرجنتيني نيستور لورنسو التسجيل في الشوط الأول عبر المدافع دافينسون سانشيز (34)، قبل أن يضيفوا ثلاثة أهداف في الثاني بفضل لويس دياز (52) والبديلين جون دوران (82) ولويس سينيستيرا (90+3).

وفي مونتيفيديو، لم تتمكن الأوروغواي بإشراف مدربها الأرجنتيني مارسيلو بييلسا من تحقيق أفضل من التعادل السلبي مع الإكوادور.

وأقرّ بييلسا الذي تعرض للانتقادات الأخيرة من الهداف التاريخي للمنتخب لويس سواريس الذي أنهى مسيرته الدولية الشهر الماضي (69 هدفا في 143 مباراة)، بأن "سيليستي" يمر بوقت عصيب بعد التعادل المخيب للآمال والذي أعقب هزيمة قاسية أما مضيفتها البيرو.

وعززت الباراغواي السادسة برصيد 13 نقطة فرصها في الحصول على إحدى البطاقات الست المؤهلة مباشرة للمونديال بفضل البديل أنطونيو سانابريا صاحب هدفي الفوز على فنزويلا 2-1.