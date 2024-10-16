رياضة

ميسي يختار مرشحه المفضل لجائزة الكرة الذهبية

ميسي يختار لاوتارو (يمين) للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (غيتي)
16/10/2024

اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، مرشحه المفضل لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2024.

وغاب ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، وهي الثامنة له في مسيرته، عن قائمة المرشحين للجائزة هذا العام.

ولم يذكر الدولي الأرجنتيني ثنائي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام، الفائزين بدوري أبطال أوروبا، بل اختار مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب الأرجنتين.

وقال نجم برشلونة السابق "لقد قدم موسما عاما رائعا، وسجل هدفا في المباراة النهائية، وكان هداف كوبا أميركا. إنه يستحق الكرة الذهبية أكثر من أي شخص آخر. أتمنى أن يفوز (لاوتارو) مارتينيز بالكرة الذهبية".

 

ويتواجد لاوتارو ضمن قائمة تضم 30 لاعبا مرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2024، وتشير التقارير إلى أنه يعد من بين أول 3 لاعبين الأوفر حظا، بجانب فينيسوس وبيلينغهام.

ومثل مرات قليلة جدا في العقد الماضي، لم يكن ميسي أو كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، من بين المرشحين للفوز بالجائزة الثمينة، التي سيتم الكشف عن الفائز بها يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأسهم ميسي بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في فوز الأرجنتين الكبير على بوليفيا (6-0)، الأربعاء، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

المصدر : مواقع إلكترونية

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